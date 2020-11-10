محافظ عدن يناقش مع البرنامج السعودي إحتياجات المحافظة من المشاريع خلال المرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس، أحمد مدخلي، أبرز احتياجات المحافظة من المشاريع في المرحلة القادمة لإدراجها ضمن خطة عمل البرنامج للعام القادم 2021 لتمويلها والإشراف على تنفيذها.



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وفي اللقاء، أشاد المحافظ لملس بالتدخلات النوعية للبرنامج السعودي والتي استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية في مناطق مختلفة من العاصمة عدن، والوتيرة المتسارعة في تنفيذها .. مؤكداً دعم السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة لجهود البرنامج من خلال تذليل أي صعوبات قد تواجه عمله .

من جانبه أستعرض المهندس مدخلي، مستوى إنجاز المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي في عدد من القطاعات الحيوية بالمحافظة، المشكلات التي واجهت البرنامج أثناء مراحل العمل .. مشيدا بدور السلطة المحلية بالمحافظة ومدراء المديريات بسرعة حلها.