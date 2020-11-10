نائب وزير التخطيط يبحث مع وفد الفاو جهود القضاء على الجراد الصحراوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة مدير إدارة الطوارئ بمكتب المنظمة في روما دومينيك بيرجيون، جهود القضاء على الجراد الصحراوي في محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين اليمن ومنظمة الفاو في مجالات الاهتمام بالزراعة والمزارعين، إضافة إلى تنسيق الجهود لإنجاح المشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بقطاعي الزراعة والأغذية، وذلك للمساهمة في تخفيف حِدة الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب.

كما جرى مناقشة إدخال المنظمة بعض المعدات والمبيدات المستخدمة في عملية مكافحة الجراد، وأقر اللقاء إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ عملية مكافحة الجراد الصحراوي للقضاء عليها.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية تعزيز الشراكة المتميزة بين اليمن ومنظمة الفاو في مختلف المجالات وفقا للأولويات المشتركة بين الجانبين .. منوها بأهمية تركيز المنظمة وبمشاركة الكوادر الوطنية في المرحلة الراهنة على كيفية تسخير كافة الجهود والإمكانيات للقضاء على الجراد والتخلص من آثارها السلبية على الجوانب الاقتصادية والغذائية.

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وأشاد بجهود المنظمة في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة والحيوية ولاسيّما بمجالات الزراعة والأمن الغذائي .. مجددا التأكيد على دعم وزارة التخطيط لكافة توجهات ومشاريع المنظمة في مختلف مناطق ومدن الجمهورية.

من جانبه استعرض وفد منظمة الفاو، خطة مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن الهادفة لحماية سُبل العيش للمزارعين .. مثمنا تعاون وزارة التخطيط مع المنظمة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع وأنشطة المنظمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي، والممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين، وخبير الجراد بمكتب المنظمة في روما كيث كريسمان، والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة مأمون العلوي، ومساعد ممثل منظمة الفاو في اليمن لقطاع البرامج الدكتور محمد سلام، ومنسق مكتب الفاو في عدن أحمد إسماعيل وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمة.

وعلى صعيد متصل، التقى نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن موتينتا تشيموكا، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بمشاريع وأنشطة البرنامج وأبرزها تقديم البرنامج دعما لميناء عدن يشمل معدات حديثة لتعزيز أنشطة الميناء.