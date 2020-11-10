هادي يستقبل مبعوث الولايات المتحدة والسفير الامريكي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الامريكية، اليوت برامز ،ومعه السفير الامريكي لدى بلادنا كريستوفر هنزل.



وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل باوضاع اليمن وآفاق السلام المتاحة.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع..مشيداً بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الامريكية لمواجهة جملة التحديات المشتركة في ملفات الارهاب والتدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة، وعدم نقل التجربة الايرانية الى اليمن والحفاظ على اليمن ووحدته وثوابته بما يعزز تأمين الملاحة الدولية في باب المندب التي تسعى ايران على الدوام وعبر استراتيجيتها الهيمنة على الملاحة من خلال السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب وهذا ما حذرنا منه مبكرا.

Advertisements

واكد فخامة الرئيس على مساعيه وجهوده الدائمة نحو السلام بما يحقن دماء الابرياء ومعاناة شعبنا التي فرضت عليه من قبل الانقلابيين الحوثيين.

من جانبهما، عبر المبعوث الامريكي والسفير الامريكي لدى بلادنا عن سرورهما بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار التعاون والتشاور المتبادل في القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ومواجهة معاً التدخلات الايرانية من خلال تهريبها للسلاح للحوثيين وجعل اليمن منطلقاً لهجماتهم في المنطقه وتهديد دول الجوار.

وثمن المبعوث اليوت برامز والسفير كريستوفر هنزل ،جهود فخامة الرئيس في تصوراته للاوضاع وجهوده الحميدة نحو السلام وكذلك ما يتصل بوحدة الجهود لمواجهة التحديات الايرانية من خلال التسريع الايجابي لتنفيذ اتفاق الرياض.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.