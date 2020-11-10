هادي يشيد بالعلاقات الاخوية المتينة بين اليمن والكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بالعلاقات الاخوية المتينة التي تجمع اليمن باشقاءها في دولة الكويت اميراً وحكومة وشعب وبصماتهم تجاه الشعب اليمني على مختلف المستويات وفي مختلف المواقف والظروف.



جاء ذلك خلال استقباله ،مساء اليوم، السفير الكويتي لدى بلادنا الشيخ علي الخالد الصباح، الذي سلم فخامة الرئيس رسالة شكر وعرفان وتقدير من اخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح..معبراً عن امتنانه لتهنئة فخامة الرئيس له بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت..راجياً لفخامة الرئيس والشعب اليمني مزيداً من الامن والاستقرار والتقدم والازدهار.

Advertisements

كما تناول اللقاء، العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتفردها وخصوصيتها..

وتمنى الرئيس، ان يوفق ولي عهد دولة الكويت على حمل الامانة لخدمة الامة العربية والاسلامية في ظل القيادة الحكيمة لامير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وحمل الرئيس السفير الكويتي نقل تحياته لا مير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.