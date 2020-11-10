- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد أوضاع المشاريع التنموية والمكاتب التنفيذية في مديرية حصوين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، مبنى مستشفى حصوين الريفي بعد تأهيله بتمويل السلطة المحلية.
وقدم مدير المستشفى مشعجل العمودي، شرح حول مشروع التأهيل، الذي يساهم في تحسين الخدمات الصحية.
ووجه المحافظ السلطة المحلية ومكتب الصحة، بحصر الاحتياجات الصحية.
وكان المحافظ ترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية حصوين، واطلع على أوضاعها واحتياجاتها الخدمية والأمنية.
كما تفقد محافظ المهرة، محطة كهرباء حصوين، موجها باعتماد واحد ميجا وات، للمحطة.
وكان المحافظ تفقد سير العمل في شرطة المديرية وسير العملية التعليمية في مدرسة وثانوية الملك سلمان في المديرية.
واطلع المحافظ على الأوضاع الأمنية بالمديرية والاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية، مشددا على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يتفقد أوضاع المشاريع التنموية والمكاتب التنفيذية في مديرية حصوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.