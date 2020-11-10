وزارة الزراعة والري تناقش مع منظمة الفاو كيفية تنفيذ برامج مكافحة الجراد باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت وزارة الزراعة والري اليوم الثلاثاء، مع وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة مسؤول الطوارئ وصمود سبل العيش بمكتب المنظمة في روما دومينيك بيرجيون، كيفية تنفيذ خطة استجابة المنظمة لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن .



وتطرق اللقاء الى كيفية تنفيذ الخطط العاجلة لمكافحة الجرد الصحرواي في مختلف المحافظات اليمنية للحفاظ على المحاصيل الزراعية ، ومستوى الدعم المقدم من المنظمة للوزارة في عملية المكافحة ، والتركيز على تنفيذ عمليات المسح الميداني في المناطق المستهدفة ، والعمل المشترك في تنفيذ خطط تطويرية للقطاع الزراعي وحل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة .

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وفي اللقاء استعرض وكلاء وزارة الزراعة الري لقطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر، وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد، وقطاع الانتاج عبدالملك ناجي، أهم الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة خلال عملية الرش والمسوحات المطلوبة لعملية مكافحة الجراد الصحرواي لمختلف المحافظات اليمنية التي تضررت بسبب الحرب .. لافتين إلى ما يعانيه المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحرواي من شحة بالامكانيات وماتعانيه محافظة لحج من تدهور بالمحاصيل الزراعية جراء أفواج الجراد الاخيرة التي انهت اغلب المحاصيل الزراعية .

واكدوا وكلاء وزارة الزراعة على أهمية العمل المشترك في القضاء على افواج الجراد الصحرواي للحفاظ على المحاصيل الزراعية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبرامج الخاصة بعملية المكافحة في مختلف المحافظات اليمنية .. مشيدين بدور المنظمة التي مازالت تساهم عبر برامجها الداعمة للقطاع الزراعي في تحسين القطاع رغم المشاكل التي تعاني منها البلاد .

من جانبه اكد الوفد ، على تقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة والري ضمن الخطة العاجلة للاستجابة المعدة من قبل المنظمة لمكافحة الجراد الصحرواي في اليمن وحماية سبل العيش للمزارعين ، وتحسين الامكانيات الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الجراد والعمل على تدريب الكادر الوطني في هذا الجانب .

حضر اللقاء الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين، وخبير الجراد بمكتب المنظمة في روما كيث كريسمان ، والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة مأمون العلوي ، ومساعد الممثل محمد سلمان ، وعدد من قيادات الوزارة .