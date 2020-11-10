شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. دوللي شاهين بفستان فاضح يظهر ملابسها الداخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بأنها الأكثر جرأة بين الفنانات منذ فترة.

ونشرت دوللي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، أثناء إحيائها إحدى الحفلات، وإرتدت فستانا بفتحة تصل إلى أعلى الفخذ أظهر ملابسها الداخلية.

وعلقت دوللي على الصور، قائلة: “لا أستطيع الحصول على ما يكفي”، الأمر الذي عرضها للكثير من الإنتقادات والتعليقات الجارحة.

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يُذكر أن دوللي كانت قد إنسحبت من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر لعام 2020، بشكل مفاجىء، بعد أن تفاجأت بسوء التنظيم القائم في الحفل، وغياب الحرفية واللياقة في التعامل، ما دفعها لإتخاذ قرار سريع في الإنسحاب من لجنة تحكيم المسابقة، ما أحدث أزمة لدى اللجنة المنظمة للحفل.