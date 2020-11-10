شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” محمد رمضان ونيللي كريم يحطمان مطعماً في دبي وهما يرقصان! .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو غريب يجمعه بالممثلة المصرية نيللي كريم، أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم اليونانية في دبي.

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وظهر محمد رمضان ونيللي كريم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما يكسران الأطباق التي تناولا بها الطعام بعد الانتهاء منها.



وأعادت نيللي كريم نشر الفيديو عبر “انستجرام” مرفقاً بتعليق: “هذا ماحدث على العشاء”.

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بينما علق رمضان على نفس الفيديو الذي أعاد نشره عبر “تويتر”، وكتب: “حرفياً انهاردة انا ونيللي كريم كسرنا المطعم”.

وأثار تصرف رمضان غضب الجمهور الذي رأى أن الأطفال وفئة المراهقين ستقوم بتقليد سلوكه في المطعم، كما نوه آخرون إلى العامل الفقير بالمطعم هو الذي سيدفع ثمن تصرفات رمضان ونيللي.

بينما دافع آخرون مؤكدين أن المطعم اليوناني يتبع أسلوب تكسير الأطباق، وذلك استحضارًا للطقوس الرومانية، وذلك بدلا من غسلها ويعود ذلك إلى التراث اليوناني القديم.

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