شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلفان الكعبي : الوحدة اليمنية بدايتها لم تكن بتراضي كامل من الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي الاماراتي حول وضع القضية اليمنية.. وهل ستعود الوحدة.



وقال الكعبي في تصريحات خاصة الوحدة اليمنية بدايتها لم تكن بتراضي كامل من الطرفين علينا تفهم الموقف قبل الوحدة ، وطالما أن الوحدة لم تكن باقتناع شعبي ورسمي فاستمرارها محل شك ونظر وهذا بالتاكيد يعود للجنوب والشما حاليا الجنوب محرر والشمال تحت سيطرة الحوثه فأي وحده نتحدث عنها كما أن حالة عدم الثقه بين الجنوب والشمال لا تساعد على الوحده أن تحرر الجنوب فالوضع الحالي قوات الشرعية تحارب الجنوب، وبناء الثقة عامل هام لاقناع الجنوب وما عاناه الجنوب من حرب عام 1994 لا يمكن نسيانه.

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