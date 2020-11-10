"عروس" تُزف إلى القبر بعد جلسة علاج في إحدى عيادات الرقية الشرعية بمدينة إب
إب ـ يمن شباب نت
الثلاثاء, 10 نوفمبر, 2020 - 02:38 مساءً
[ جانب من الدائري الغربي لمدينة إب ـ تصوير: أحمد العرومي ]
توفيت فتاة كانت تتجهز للزفاف، على يد أحد قراء "الرقية الشرعية"، بمحافظة إب، وسط اليمن.
وقال مصدر محلي، إن فتاة ـ 16عاماً ـ من ساكني شارع تعز، بمديرية المشنة (وسط المدينة)، توفت في إحدى عيادات التداوي بالرقية الشرعية، بعد شربها مشروب لايُعرف طبيعته أجبرها على شربه مداوي بالرقية الشرعية.
ونقل المصدر عن أسرة الضحية، أن الشابة كانت تتجهز لزفافها، قبل أن تُعرض على "معالج" بالرقية الشرعية لعلاجها من "مس شيطاني".
وبحسب الأسرة فإن الفتاة أُجبرت بالقوة على شرب"مشروب الخلطة الشعبية "التي أعدها المداوي، رغم ظهور مضاعفات عليها.
وأضافت الأسرة أن الضحية كانت تتوسل من القارئ بأنها تشعر بالتهاب حاد في جسمها إلاّ أنه أصر على تجريعها كل القنينة، ماأدى إلى وفاتها.
وخلال السنوات الماضية، سُجلت عدد من الوفيات في عيادات التداوي الشعبي والرقية الشرعية، التي انتشرت على نطاق واسع، وسط غياب الرقابة على تلك العيادات.
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