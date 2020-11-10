لقاء في سيئون يناقش مساهمة شركة كالفالي النفطية في المجتمع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء عقد اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، عدد من المواضيع المتعلقة بمساهمة شركة كالفالي النفطية قطاع 9 للمجتمع المحلي المتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية للمناطق المجاورة للقطاع وإنعكاسات تلك المساهمات في خلق الثقة والتعاون بين الشركة والمواطنين.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بالوادي والصحراء المهندس رضا علي باسيف ومدير عمليات شركة كالفالي النفطية قطاع 9 بيل ايبتسون والوفد المرافق إلى جهود الشركة في تحسين مستوى الاعمال الجارية في هذا القطاع من خلال العمل بمعدات مسح حديثة ومتطورة التي سيتم استخدامها من قبل الشركة في عمليات المسح القادمة للقطاع.

وفي اللقاء، أكد باسيف حرص مكتب الوزارة على تقديم مزيد من التسهيلات وتذليل الصعوبات من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الشركة والسلطة المحلية والمواطنين .