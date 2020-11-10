هادي يعزي الدكتور محمد عوض السعدي في استشهاد ولده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور محمد عوض السعدي في استشهاد ولده يوسف.



وأعرب فخامته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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