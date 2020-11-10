شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد خسارة ترامب.. تعرف على أبرز خمسة أمور ستحدث للأمير محمد بن سلمان.. وماهو السلاح الوحيد الذي يملكه ويمكن من خلاله أن ينجو من خطر "بايدن" !؟ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد خسارة ترامب.. تعرف على أبرز خمسة أمور ستحدث للأمير محمد بن سلمان.. وماهو السلاح الوحيد الذي يملكه ويمكن من خلاله أن ينجو من خطر "بايدن" !؟

قال الحساب المثير للجدل "مجتهد" على منصة تويتر ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون في خطر حقيقي بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وزعم مجتهد ان جون بايدن سيعمل على تكليف Cla بنشر معلوماتها عن حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسيجبر محمد بن سلمان على رفع الحصار عن قطر.

واضاف حساب مجتهد حسب زعمه ان بايدن سيعمل ايضاً على ايقاف السلاح عن حرب اليمن، وسيجبر الأمير محمد بن سلمان على اطلاق سراح المعتقلين من آل سعود والنشطاء الليبراليين.

وزعم حساب مجتهد ان الخطر غير الفوري الذي يحيط بالامير محمد بن سلمان هو ازاحته من الحكم، مشيراً الى أن محمد بن سلمان لا يمتلك سوى سلاح واحد لمواجهة هذا الخطر وهو التطبيع مع اسرائيل حسب قوله.

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وكانت ابرز وسائل الإعلام الأميركية قد أعلنت مساء أمس السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.