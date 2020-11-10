وكيل حضرموت يطلع على مشروع الزواج الجماعي والمهرجان السنوي للألعاب الشعبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي، اليوم، على برنامج مشروع الزواج الجماعي الثالث عشر وأحياء المهرجان السنوي للألعاب الشعبية الذي تنظمه حافة الحوطة بمدينة سيئون.

وأستمع وكيل حضرموت بحضور مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، من مقدم جافة الحوطة برك سالم بازمول إلى أهداف هذا المشروع الخيري الذي استفاد منه خلال 13 عامًا نحو (536) عريس وعروس , وما يسهم به من دور يعزز من التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع ومساعدة الشباب وتسيير زواجهم , لافتًا إلى أنه يترافق مشروع الزواج الجماعي أحياء مهرجان تراثي وشعبي للألعاب الشعبية للتعبير على الفرحة بهذا المناسبة.

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