اختتام دورة المعلقين الرياضيين وتكريم رواد الاعلام الرياضي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، الدورة التدريبية للمعلقين الرياضيين ، التي نظمها فرع اتحاد الاعلام الرياضي بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء وبالتنسيق مع الاتحاد اليمني العام للإعلام الرياضي .



وهدفت الدورة على مدى يومين ،اكساب 20 متدربا عدد من المفاهيم والمعلومات من خلال محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال التعليق الرياضي وأساسياته والمهارات اللازمة للمعلق الرياضي للارتقاء بقدراته العملية.

Advertisements

وفي السياق ذاته كرّم فرع اتحاد الاعلام الرياضي (16) من رواد العمل الإعلامي الرياضي بوادي حضرموت برعاية وزير الشباب والرياضة ووكيل الوادي والصحراء وذلك نظير جهودهم المضنية وتقديراً لإسهاماتهم البارزة في المجال الإعلامي .

وفي الاحتفال الخاص بالفعاليتين أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،على أهمية الدورة في تعزيز التنمية المعرفية بالمهارات المتعددة في المجال التعليقي لكافة المتدربين لتنمية قدراتهم والارتقاء بأدائهم نحو الأفضل ، مثمنا الجهود التي بذلها كوكبة من رواد العمل الإعلامي واسهامهم في توثيق وابراز نشاط وادي حضرموت رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتهم في ذلك الزمن .

وأوضح رئيس فرع اتحاد الاعلام الرياضي بوادي حضرموت والصحراء علي باسعيدة ،بأن إقامة هذه الدورة يأتي في إطار نشاط الفرع وبالتنسيق مع الاتحاد اليمني العام لرفد قاعدة الإعلام الرياضي بالكوادر الشابة، وتفعيل دور الفرع منذ اعادة انتخابه في أبريل من العام الماضي 2019م من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل وتغطية الأنشطة الرياضية المختلفة .