شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي مدير عام إذاعة المكلا الأستاذة أفراح محمد جمعة خان في وفاة "والدتها" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة لمدير عام إذاعة المكلا الأستاذة أفراح محمد جمعة خان في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدتها".

Advertisements وتقدّم المحافظ بعظيم التعازي لأسرة وذوي الفقيدة أرملة الفنان الحضرمي الكبير محمد جمعة خان، مبتهلاً إلى المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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