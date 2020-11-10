لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء تناقش سير عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقشت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها ،اليوم ، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، سير عدد من المشاريع الممولة من حصة مبيعات نفط المحافظة .



وأقرت اللجنة في الاجتماع ، الأعمال الإضافية لعدد من المشاريع ، وتمديد فترة فتح مظاريف مشروع أبراج نقل الطاقة 132 ك.ف الى 26 نوفمبر الجاري.

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كما ناقشت اللجنة ،بحضور الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إجراءات تسهيل دخول مواد التوريد لمشاريع الكهرباء،ووافقت لى عدد من الإجراءات بحق المتأخرين في تنفيذ المشاريع وفقا والفترة الزمنية المحددة في العقود .

وشددت اللجنة، ضرورة تقييد الجهات المختصة باستمارة المشاريع المقررة سابقا و استكمال كافة بياناتها لإعطاء صورة متكاملة حول المشروع والمستفيدين منه .

واستعرضت اللجنة عدد من القضايا الخاصة بسير عدد من المشاريع وسبل تجاوز بعض الإشكاليات التي تواجه تنفيذها .