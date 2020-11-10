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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

الخليج 365 ـ صنعاء

شهدت أسعار الذهب، استقرارا في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء،  وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

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فيما يلي  أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                        ريال يمني                        دولار أمريكي الذهب عيار 24       51045 ريالًا                   60.78$ الذهب عيار 22      46792 ريالًا                    55.72$ الذهب عيار 21      44665 ريالاً                    53.18$ الذهب عيار 18     38284 ريالاً                    45.49$ أوقية الذهب      1587.844ريال                   1890.30$

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