شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء شهدت أسعار الذهب، استقرارا في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

Advertisements فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 51045 ريالًا 60.78$ الذهب عيار 22 46792 ريالًا 55.72$ الذهب عيار 21 44665 ريالاً 53.18$ الذهب عيار 18 38284 ريالاً 45.49$ أوقية الذهب 1587.844ريال 1890.30$

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