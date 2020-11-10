إعادة تشغيل محجر الأمل في مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

تعمل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن، على إعادة تجهيز مركز الأمل في مديرية البريقة؛ تحسبًا لموجة جديدة من وباء كورونا المستجد، بعد أن تم إغلاقه أواخر يوليو الماضي.

Advertisements

وقال مدير المركز الدكتور فضل الكعدي: إن المركز جاهز حاليًا بنسبة 90% لإعادة تشغيله، وإن الطاقم الطبي يداوم منذ فترة، وعلى مدار الساعة.

ولفت الكعدي إلى أنه لم يتبق سوى الأمور المالية، والتي يجري العمل على حلها وتوفيرها مع الجهات المختصة، حتى تكتمل كافة التجهيزات.

يذكر أن الحالات المصابة بوباء كورونا والمسجلة رسيمًا من وزارة الصحة اليمنية في المناطق المحررة، تجاوزت أربعة آلاف حالة، منذ اكتشاف أول إصابة بكورونا في شهر أبريل الماضي، فيما تستمر مليشيات الحوثي برفض الإعلان عن إية إصابات بكورونا في مناطق سيطرتها.

ويعد مركز الأمل هو المحجر الصحي الرئيسي في مديرية البريقة بمدينة عدن (جنوب البلاد)، وقد توقف عن العمل بعد مغادرة بعثة منظمة أطباء بلا حدود، في يوليو الماضي، عقب انتهاء العقد المبرم بينها وبين وزارة الصحة، ويتواجد محجر آخر للعزل بعدن في مستشفى الجمهورية العام بمديرية خورمكسر.