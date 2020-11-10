شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تضع عصا طويلة بمنطقة حساسة وترقص دون أن تسقط .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله فين فن الرقص الشرقي ااايه داا”،” شواالجمال هذا.