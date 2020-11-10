مليشيا الحوثي تقصف أحياء حيس وشرق عاصمة محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أحياء حيس جنوب الحديدة وشرق عاصمة المحافظة.



وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في مدينة حيس مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

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وفي عاصمة المحافظة، استهدفت مليشيات الحوثي مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار سلسلة خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شرق مدينة الحديدة بقذائف الهاون ونيران أسلحتها الرشاشة والقناصة.

وأضافت المصادر، إن الاستهداف الحوثي سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين الأبرياء.

يُذكر أن المليشيات الحوثية الإجرامية كانت قد أطلقت يوم أمس صاروخاً على منزل أحد المواطنين في حي منظر بمديرية الحوك خلف فيه أضراراً مادية.