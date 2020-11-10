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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أحبطت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في قطاع مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب تباب ومواقع قرب خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس من جهة مفرق العدين، وباءت بالفشل وخسائر بشرية.
مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مركز مديرية حيس تصدت للمتسللين وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.
ولفت إلى أن عناصر المليشيات التابعة لإيران كانت مرصودة بدقة منذ تحركها، الأمر الذي جعلها صيداً سهلاً لأبطال القوات المشتركة.
كما تم إخماد مصادر النيران التي شكلت غطاءً نارياً للمتسللين، وطالت في معظمها الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية للمدينة.
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