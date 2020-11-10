الهيئة المدنية تدين تفجير المليشيا الحوثية منزلاً في  محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

لقيت عمليات تفجير مليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في مدينة تعز، عاصمة المحافظة (جنوب غربي اليمن)، إدانات واسعة، ومطالبات حملت الأمم المتحدة المسؤولية إزاء صمتها أمام تلك الجرائم.



من جهتها، دانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل "غير حكومية"، قيام مليشيا الحوثي بتفجير منزل المواطن علي عبدالقوي، من أبناء محلة القضاة، قرية العارضة، في مديرية مقبنة، غربي المحافظة.

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ووصفته الهيئة بـ"عمل إجرامي إرهابي وتسلُّط على رقاب المواطنين العزل المستضعفين".

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن "هذه التفجيرات الإرهابية الحوثية لبيوت المواطنين تأتي ضمن سياق جرائم الميليشيات الحوثية المستمرة في محافظات الجمهورية ومنها محافظة تعز" .

‏وطالبت الهيئة المدنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي وجميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات بإدانة جرائم الحرب التي تقوم بها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق سيطرتها والضغط عليها لإيقافها.

وبحسب فريق رصد الهيئة المدنية، بلغ عدد المنازل التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "810" منازل في 17 محافظة.