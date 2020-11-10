مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في محافظة صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 10/تشرين الثاني/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي

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