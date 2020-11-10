التحالف يشن 8 غارات على تحركات للمليشيا في مدغل بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 10/تشرين الثاني/2020، تحركات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثمان غارات تحركات للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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