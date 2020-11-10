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دبي - ياسمين الشرقاوي - من هي الفتاة اليمنية التي سلمتها الشرعية اليوم للمخابرات السعودية!؟

سلمت الحكومة اليمنية فتاة تتبع جماعة الحوثي كانت معتقلة في سجون محافظة مارب الى المملكة العربية السعودية.

وقالت الناشطة علياء الكامل ان الشرعية قامت مؤخرا تقديم الاسيرة سميرة مارش للسعودية.

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وتابعت الكامل:لمن لا يعرف مارش هي أسيرة في محافظة مارب عرض الحوثيين سابقا الافراج عن الصحفي توفيق المنصوري مقابل اخلاء سبيلها لكن سلطات مارب رفضت.

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