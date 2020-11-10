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دبي - ياسمين الشرقاوي - مذيعة مصرية شهيرة تتورط بفيديوهات إباحية.. شاهد

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المذيعة والممثلة نوليا مصطفى مقدمة برنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس"، لنشرها مقاطع فيديو إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صبري في بلاغه: "نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي، انتشرت على مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي تحوي مقاطع للمبلغ ضدها، والتي تظهر فيها بطريقة حقيرة وفجة ومبتذلة وتظهر فيها شبه عارية تماماً لتظهر مناطق حساسة من جسدها، بخلاف إلقائها كلمات وحركات تحوي أقذر وأحط العبارات والإيحاءات الجنسية متعمدة الإثارة وتحريك الغرائز.

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يذكر أن نولي مصطفى مذيعة مصرية عملت في قناة ART وقدمت برامج "مكسرات" و"برج الأفلام". وهي إحدى مذيعات برنامج «نفسنة».ـ كما قدمت برنامج «سوالفنا الحلوة» على فضائية «دبي»، عام 2004. عملت في قناة LBC وقدمت برنامج (بنات هوى). ساهمت في برنامج مثل (actors). قدمت بعض الحفلات الغنائية.

وعملت نوليا في عدة أعمال درامية حيث شاركت في مسلسل «يتربى في عزو» مع النجم يحيى الفخراني عام 2007 ومسلسل "هيما" مع أحمد رزق عام 2008.

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