شكرا لبحثكم عن خبر محكمة تريم تعقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهم في جريمة قتل الشاب بسبب باكت سيجارة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد علي سعيد بن طالب ، رئيس المحكمة صباح أمس الأثنين 9 نوفمبر 2020م جلستها العلنية الأولى للنظر في حيثيات قضية محاكمة المتهم في جريمة قتل الشهيد الشاب/أكرم علي كرامة السيود الذي قتل في تلك الجريمة الشنيعة الذي هزت مشاعر الرأي العام في تريم وحضرموت وارتكبها المتهم صباح يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020م فيما تعرض شقيق المجني عليه يونس لإصابة خطيرة في يده وإصابة مواطن آخر في رجله .

وفي الجلسة التي حضرها القاضي/سعيد فيصل لرضي وكيل نيابة تريم الابتدائية و حسن العيدروس أمين السر والمحامي/أحمد هبيص محامي أولياء الدم والمجني عليه/يونس علي كرامة أحمد السيود ((شقيق الشهيد)) الذي تعرض لإصابة خطيرة في يده على أثر تلقية رصاصة من الجاني ، كما حضر الجلسة المتهم في الجريمة ومحاميه المحامي/عادل باوزير وعدد كبير من المواطنين ،

وفي الجلسة قرأ الدفاع قرار الاتهام الموجه للمتهم والمتضمن قيام المتهم صباح يوم الجمعة 9/أكتوبر/2020م في السوق العام بمدينة تريم على قتل نفساً معصومة الدم عمداً وعدواناً وهي حي المجني عليه/أكرم علي السيود وذلك بأن أطلق عدداً من الأعيرة النارية من سلاحه الآلي نوع أبو صاروخ روسي رقم (TE9907M) على أجزاء متفرقة من جسد المجني عليه قاصداً قتله محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بالأوراق فارق على أثر ذلك الحياة ، الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص قانون الجرائم والعقوبات والمطالبة بالقصاص العادل ، وتم مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة له في قرار الاتهام الذي حاول إنكارها ثم أقر بقيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه .

بعد ذلك استعرضت النيابة العامة قائمة الأدلة والإثبات الذي تدين المتهم وتؤكد على ارتكابه للجرم المشهود .

وفي رده على ما قدمته النيابة العامة أنكر المحامي/عادل باوزير ، محامي المتهم التهمة المنسوبة لمؤكله مدعيا بأن ما أقدم عليه مؤكله هو دفاعاً شرعياً عن النفس وطالب باعطى له صورة من ملف القضية وإعطى الفرصة لتقديم ردوده مكتوبة في الجلسة القادمة .

ثم عقبت النيابة العامة على رد محامي المتهم موضحة الكثير من الجوانب القانونية والشرعية مع تمسكها بقرار الاتهام والمطالبة بالقصاص العادل .

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بعد ذلك رد محامي أولياء الدم المحامي/أحمد سالم هبيص مؤكداً إلى أن جريمة القتل المنسوبة إلى المتهم على الوجه المذكور في قرار الاتهام حملت بشاعة مزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء ، جريمة وزر الإنسانية جعلت المجتمع يعيش مأساة حقيقية .

وأضاف محامي أولياء الدم في رده قائلاً:- أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم القابع خلف القضبان مأساة فضيعة أمتدت بأثارها ومؤثراتها على الرأي العام ، فصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتى الساعة مخيماً على كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة .

وأضاف محامي أولياء الدم حديثه بالقول :- إننا ونحن نقدم هذه الدعوة لنستشعر دماء تغلي بشرايين أهل المجني عليه الذين يؤكدون طلبهم القصاص لأن فيه شفاء لما في الصدور ، نستشعر آلام الرأي العام وجراحة الذي يرفض الجريمة وفي قلبه لوعة وفي نفسه حسرة وفي رأسه رجاء أن يكون حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية ، أن البلاد لا يحكمها قانون الغاب الذي ييستأسد فيه القوي على الضعيف .

وأضاف قائلاً:- أن أولياء الدم ينشدون القصاص يتلهفون سماع نبأه لتطمئن قلوبهم التي وجلت وتقر أعينهم التي دمعت وتطيب نفوسهم التي جزعت وتسكن روح حي المجني عليه التي ما زالت معلقة بمنصة محكمتكم الشامخة تستصرخكم القصاص ردعاً ليأمن كل إنسان على روحه وزجراً لكل من تسول نفسه القتل ، فلا حياة ترجى إلا بالقصاص لقول رب العزة ((ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون )) صدق الله العظيم .

كما قدم محامي أولياء الدم لعدالة المحكمة دعوى بالحق الشخصي من أصل القضية الجنائية مكونة من ثلاث صفحات .

وبعد استماع هيئة المحكمة ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء القادم 11/نوفمبر/2020م لتمكين النيابة من تقديم قائمة الأدلة وشهادة الشهود وتمكين جميع الأطراف من الرد والتعقيب شفوياً وكتابياً على ما تم تقديمه خلال الجلسة.

وتعد هذه القضية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في حضرموت لبشاعة ارتكاب الجريمة والإصرار على ارتكابها من قبل المتهم وتعمده بسبب باكت سيجارة .