صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام مواطن بعد أن لفقت له تهمة "التخابر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أيدت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، ، حكماً يقضي بإعدام مواطن تعزيراً بتهم ملفقة بعد ثلاث سنوات من اختطافه.



وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، أن "محكمة الاستئناف في صنعاء أيدت حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام المواطن هادي عبده جابر راجح المسلماني، بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية".

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وبين صبرة، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "أن المحكمة الابتدائية الحوثية لم تعقد في قضية المسلماني سوى جلستين فقط الأولى كانت في نهاية أكتوبر من العام 2018 والثانية في نوفمبر من نفس العام وهي التي تم فيها إصدار الحكم".

ولفت إلى أن المسلماني كان قد سلم نفسه إلى الحوثيين منتصف العام 2017 في محافظة حجة بعد أن علم أن الميليشيات تبحث عنه، وظل مختطفا نحو عشرة أشهر دون التحقيق معه إلا في شهر مايو من العام 2018، لافتا إلى أنه "تم محاكمته والنطق بالحكم دون محام".

وقال صبرة، إنه -المسلماني- كان قد أنكر جميع التهم الموجهة إليه في الجلسة المنعقدة في أكتوبر من العام 2018، مؤكداً أن كل التهم المنسوبة إليه من قبل جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي كانت تحت الضغط والإكراه، ولكن المحكمة لم تلتفت لدفاعه وأصدرت حكمها بالإعدام تعزيرا.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية أصدرت عشرات الأحكام بالإعدام بحق مواطنين وناشطين وصحفيين مختطفين لديها في محاكمات هزلية وغير قانونية، وذلك في استخدام القضاء أداة لاستهداف معارضيها.