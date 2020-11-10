شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – انجي خوري تثير الجدل بصدر عريان والجمهور : مش هتكوني هيفاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري الجمهور والمتابعين عدة صور فاضحة جديدة عبر حسابها الرسمي في منصة انستجرام .

وظهرت خوري للجمهور بباروكة شعر بلون أشقر واعتمدت انجي في اطلالتها على مكياج قوي أبرز معالم وجهها القوية وجمالها الجذاب وعلقت خوري على اطلالتها بالقول: “الجمال يجذب العين لكن الشخصية القوية تأسر القلوب”

وانهالت التعليقات على صور انجي المخلة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وانقسم الجمهور لقسمين حيث أثنى القسم الأول على جمال وجرأة انجي وتغزلوا بجمال اطلالتها وباركوا صلحها مع غريمتها اللبنانية قمر .

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بينما تعرضت لهجوم لاذع من القسم الثاني الذي اختار هاشتاغ لن تصبحي قمر للرد على اطلالتها وظهورها المخل والذي حاولت تقليد قمر وهيفاء اللبنانية فيه حسب زعمهم