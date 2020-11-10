شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة بسبب فيديو لإعلامية خليجية في وصلة رقص مع زوجها رجل الأعمال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بين رواد السوشيال ميديا.
الفيديو جمع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بزوجها رجل الأعمال اللبناني خالد عز، في عيد ميلادها.
وأثار الفيديو ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رقصهما معاً برومانسية وعفوية، على أنغام اغنية “قمر الليل” للفنان اللبناني وليد توفيق.
وكانت عبد العزيز قد احتفلت بعيد ميلادها بحضور عدد من النجوم وصديقاتها، من أبرزهن الفنانة العراقية شذى حسّون والإعلامية السعودية لجين عمران.
وقد شاركت مهيرة عبدالعزيز شاركت مؤخرا في حفل BVLGARI من أجل دعم لبنان جراء الانفجار الذي تعرض لها ، إلى جانب عارضة الأزياء ريم السعيدي وديمة السعدي وميريام عبادي.
https://www.instagram.com/p/CHV-4uuj6uk/?utm_source=ig_web_copy_link
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