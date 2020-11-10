شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العشرات من القيادات الحوثية الكبيرة أغلبهم من أبناء صعدة وينتحلون رتب عسكرية بينهم لواء وعميدان (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد كبير من القيادات الحوثية والأفراد التابعين للمليشيا مصرعهم اغلبهم ينتحلون رتب عسكرية كبيرة منحتها لهم المليشيا بشكل عنصري في إطار سلسلة من فسادها الإداري المستشري في جميع أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية والمتمثل في محباه الأقارب ومنحهم رتب عسكرية دون دخولهم أي معاهد أو كليات عسكرية.

وقالت مصادر طبية لـ "المشهد اليمني" الإثنين، إن الحوثيين أعادوا المئات من الجثث لقتلاهم من ضمنهم قيادات كبيرة خلال اليومين الماضين بينهم القيادي الحوثي العميد "عبد الله ضيف الله صالح السودي" والمقدم "حسين أحمد علي الحمزي" و "شداد حسين جحادر" و "محمد أحمد محسن أحمد مصبح" والعقيد "قاسم حسن عبد الله حجر" و "عبد الله هادي حسن هديش" و "زيد أحسن يحيى الجلال" و "حسين حسين محمد العوجري" جلهم من أبناء محافظة صعدة لقوا مصرعهم في صحاري مارب و الجوف .

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وأضافت: أن من بين القتلى القيادي الحوثي القيادي الحوثي "سعيد الحميدي" والعميد "كهلان محمد جميل" و "المقدم صالح أحمد سلمان" والعقيد "إبراهيم الوشلي" و "العقيد ربيع بنيان" والرائد "ياسر الجلالي" والرائد "عبد الله مغبش" و "النقيب طعيمان الشلالي" والنقيب "محمد الظرفي" و "صفوان أحمد الوشلي" و "غمدان مطلق أحسن" و "عبد الله أحمد محمد حمران" و "أحمد محمد عبد الباري نجم الدين" و "مراد عيسى الرضي" و "محمد علي حزام عزان" و "فواز عبد الله البشيري" والمساعد "بشير البحش" والنقيب "عبد الله أحمد علي مغبش" و "مازن صغير سنان".

وأكدت المصادر أن من بين القتلى مجموعة من المجندين بينهم طه حسين شرف الغفاري وحاشد محمد علي علي وعبد السلام علي الزاقري والشيخ عبد الله البطاحي واحمد نجم الدين ومحمد عزان وفواز البشيري وصلاح الشعبي والحسين الحسني و عبد الله حسين البطاحي والطفل الحسن محمد الحسني والرائد عبد الله علي حسين البطاحي .

هذا ومازالت عشرات الجثث لعناصر حوثية مجهولة في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء يصعب التعرف عليهم نظرا لتغير ملامحهم نتيجة تعرضهم لعدة غارات جوية لمقاتلات التحالف في جبهات مارب و الجوف ونهم .