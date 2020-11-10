شكرا لبحثكم عن خبر بحجة أن أسرته لم توافق.. ”هاشمي” يتزوج يمنية ”سياحي” لينهب كل ما تملكه ويفر هاربا الى السعودية (تفاصيل ووثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حقوقية ومحلية، اليوم الاثنين، أن "هاشمي" تزوج بفتاة يمنية، زواج سياحي، لينهب كل ما تملكه ويفر هاربا الى السعودية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مواطن يمني يدعى علي الشامي عقد على فتاة بمحافظة إب، على سنة الله ورسوله وأخذ عليها عشرة الف دولار، وفر هارباً بحجة أنه "هاشمي" وأسرته لم توافق على زواجه منها.

واشارت المصادر الى أن الشامي استدرج زوجته بحجة تأسيس حياتهما بمشروع تجاري و أخذ عليها (10 الآف دولار) وتآمر مع الامين الشرعي، الذي يدعى عبدالكريم البعداني، الذي كتب العقد وسلم النسختين للشامي الذي سافر السعودية، مقابل حصوله على الف ريال سعودي، بعد أن أبلغها رفض أسرته الزواج منها بحجة أنهم لا يتزوجون الا من الاسرة نفسها.

وبحسب شكوى لـ"إشراق الصبري "، اطلع عليها "المشهد اليمني"، فإنها تطالب المحكمة بالحصول على ورقة العقد الخاص بزواجها ليتسنى لها تحديد مصيرها وحقوقها وأموالها وكرامتها التي امتهنا المدعو الشامي كما امتهن غيرها من قبلها بنفس الطريقة والاسلوب.

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