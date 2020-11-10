شكرا لبحثكم عن خبر ضبط ثالث شبكة بصنعاء ومليشيا الحوثي تتكتم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية ومحلية في صنعاء، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط شبكة للدعارة، بعد القبض على عصابتين للدعارة خلال الاسبوعين الماضيين بمحافظتي إب وتعز.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أنه تم القاء القبض على شخصين ضمن شبكة دعارة يمتلكون فندق جنوبي العاصمة صنعاء، الاحد الماضي.
وأشارت المصادر الى أن مليشيا الحوثي لم تعلن عن الجريمة حتى الان، على الرغم من ايداع المتهمين بسجن البحث الجنائي بصنعاء.
ونوهت المصادر بأن هناك شخصية من العيار الثقيل تبذل مساعي كبيرة للإفراج عن المضبوطين وتدافع عليهم.
ونوهت المصادر بأن الشخصين يعملان في صفوف المليشيا بعد خضوعهم للدورات في ما يسمى "العرف القبلي".
وكانت الاجهزة الامنية بمحافظتي إب وتعز، اعلنت الاسبوعين الماضيين عن ضبط عصابتي دعارة وابتزاز للفتيات.
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