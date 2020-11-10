شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة .. جماعة الحوثي تعلن وصول ثلاث سفن نفطية الى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم الإثنين، وصول ثلاث سفن نفطية الى ميناء الحديدة (غربي اليمن)، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المليشيات وصول ثلاث سفن نفطية في يوم واحد منذ بداية الأزمة الأخيرة للوقود.

وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، إن ثلاث سفن نفطية وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة، منها سفينتين محملتين بمادة البنزين, وأخرى محملة بمادة الديزل.

وذكرت الشركة في بيان لها نشرته وسائل إعلام حوثية، أن السفن النفطية “سوزيت” و“هواسا” و “باهيردار” وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة.

وأشار البيان إلى أن شركة النفط تقوم حالياً باستكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة ليتم بعدها البدء بعملية التفريغ التي ستولي الأولوية للسفن المحملة لمادة البنزين.

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وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت مليشيا الحوثي مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.