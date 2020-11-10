شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الحزب الديمقراطي على إقالة ترامب لوزير الدفاع وتعيين وزيرا جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في تصريح صحفي له، إن إقالة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لوزير الدفاع يشكل خطرا كبير على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف ميرفي : إقالة إسبر تخلق بيئة غير مستقرة بشكل خطير للأمن القومي في الفترة الانتقالية

وفي وقت سابق من اليوم، أقال ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه بوزارة الدفاع الأميركية، وعين مكانه كريستوفر ميلر قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ويذكر أن شبكة "أن بي سي" الأميركيّة نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين في البنتاغون أن وزير الدفاع مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.

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وأوضح المسؤولون أن إسبر "أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات".

ومع اقتراب انتهاء فترة ولايته، ساعد إسبر أعضاء الكونغرس الأميركي في صياغة قانون من شأنه تغيير أسماء القواعد العسكريّة المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية، في خطوة اعتبرت الشبكة أنها "قد تزيد الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب".

وقال المسؤولون إنّ إسبر "قدّم هذا الأسبوع إطاراً مكتوباً لقادة البنتاغون لإعادة تسمية المنشآت، وربما حتى أسماء السفن والشوارع في القواعد العسكريّة، لتكريم الجنرالات أو القادة الكونفدراليين".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في أوائل آب/أغسطس الماضي بأن "ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع في حال الفوز بالانتخابات الرئاسيّة"، مضيفةً أن "قائد البنتاغون أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة، أيّاً كانت نتائج السباق الرئاسي".

يشار إلى أن "أن بي سي" تحدّث في حزيران/يونيو عن أن "ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوريّ، بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجّرها مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد".