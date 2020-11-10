شكرا لبحثكم عن خبر سلطات مليشيا الحوثي تعترف بارتفاع الوفيات بشكل مخيف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اعترفت سلطات مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، بارتفاع وفيات الامهات والمواليد والاطفال بشكل مخيف.
وقال طه المتوكل، المعين وزيرا للصحة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، خلال اجتماع للمجلس الوطني للسكان بصنعاء، أنه وفقا للمسوحات الميدانية والبيانات الصحية تموت 500 امرأة حالياً من مائة ألف امرأة في سن الإنجاب سنوياً مقارنة بـ 385 امرأة عام 2015م؛ قبل انقلاب المليشيا.
واشار الى وفاة أم وستة مواليد كل ساعتين علاوة على وفاة 58 ألف و300 طفل سنويا أي بمعدل 340 طفل يومياً.
وتشير تلك الارقام المعلنة الى الانهيار شبه التام للنظام الصحي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ انقلابها وحربها على اليمنيين قبل أكثر من ست سنوات.
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