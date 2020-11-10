شكرا لبحثكم عن خبر ”منظمة دولية” تدعو مليشيا الحوثي إلى إلغاء أحكام إعدام 4 صحفيين يمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية ، إلى إلغاء أحكام الإعدام فوراً والإفراج عن أربعة صحفيين يمنيين تمت محاكمتهم بدوافع سياسية.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، على إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفاً في اليمن منذ 2015، يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء، حكمت في أبريل الماضي، على أربعة صحفيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية.

وشددت المنظمة الحقوقية، على سلطات الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط.

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وأوضحت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر بالقول، إن "سلطات الحوثيين تستخدم محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة".

وأضافت "ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام".

وقالت ناصر: "ينبغي لسلطات الحوثيين أن تجمد عقوبة الإعدام فوراً وتحسن ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها. لتتحسن الظروف حقا، ينبغي لها تطبيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات قواتها".

وأكدت المنظمة أن احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني لاستخدامهم في تبادل الأسرى هو أحد أشكال أخذ الرهائن، وهو جريمة حرب.

وكانت المليشيا اعتقلت الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو 2015.