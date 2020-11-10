شكرا لبحثكم عن خبر ”بايدن من أصل يمني”.. سخرية واسعة على وسائل التواصل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مقطع فيديو لرجل يمني يحتفل بانتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ادعائه أن بايدن من اصل يمني .

وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يحتفل بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ زاعمًا أنه يمني الأصل من مدينة المكلا في حضرموت .

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وقال المواطن اليمني في فيديو وثقه بنفسه: “ألف ألف مبروك للشعب اليمني وخاصة الحضارمة بفوز (بايدن) رئيس أمريكا.. طبعًا رئيس أمريكا الجديد يمني من حضرموت من المكلا، اسمه بايدن”.

وأضاف: “أي اسم يبدأ بحرف الباء مثل بقشان باوزير، بامحفوظ، فهو يمني حضرمي، يعني رئيس الولايات المتحدة الجديد يمني من حضرموت من المكلا”.

وختم المواطن اليمني الذي بدا عليه الجدية في حديثه: “ألف مبروك يا أبناء حضرموت رفعتم رؤوسنا في ماليزيا وإندونيسيا في جميع أنحاء العالم، فوق رأسي بفوز بايدن الحضرمي”.