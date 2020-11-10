شكرا لبحثكم عن خبر الثانية خلال ساعات.. التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة حوثية استهدفت السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وهي الثانية خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة".

Advertisements

وأضاف أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للسعودية".

وأعلن التحالف، عبر بيان في وقت سابق الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، وتقول المليشيات الحوثية إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.