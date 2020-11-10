شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يعتدون على منزل اللواء الروحاني في المحويت ويختطفون إبنه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى مسلحون في مديرية الرجم بمحافظة المحويت على أحد منازل المواطنين في ظل تزايد المتنفذين على أملاك المواطنين.
وقال مواطنون في مديرية الرجم لـ"المشهد اليمني" إن مسلحين إعتدوا على منزل اللواء قاسم الروحاني في مديرية الرجم، ظهر اليوم الاثنين وقاموا باختطاف نجله عبدالله واحتجازه في ادارة امن المديرية، بدون أي مسوغ قانوني.
وفي التفاصيل أكدت مصادر محلية أن المواطن عبدالله الروحاني يحاول منذ أيام تسوير منزل والده المرحوم والحوش التابع له والواقعة في مديرية الرجم ولكنه يتعرض كل يوم لمضايقات تمنع من بدء العمل ، حتى فوجئ اليوم بمسلحين قدموا بعربة عسكرية واخذوه الى ادارة الامن.
وأكدت المصادر أن الروحاني يمتلك كل أوراق الملكية المطلوبة والتي تثبت إمتلاك والده للمساحة المراد تسويرها إلا قيادات السلطة المحلية في الرجم لا يزالون يحتجزونه دون وجه حق أو إبداء سبب الحجز، فيما يتبين أنه ممارسات ومحاولات إبتزاز من أجل الاموال وبسط على أراضي المواطنين في ظل ارتفاع كبير لاسعار الاراضي في المديرية.
يذكر أن مديريات محافظة المحويت تشهد ممارسات بلطجة بشكل دائم على املاك المواطنين في مديرية الرجم ومصادرة الاراضي بدعم من قيادات السلطة المحلية في المحافظة.
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