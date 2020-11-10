شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو .. شاهد جندي يلعب بأعصاب ميليشيا الحوثي من مترسه في الخطوط الأمامية للجبهة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مصور لأحد أفراد الجيش الوطني في الخطوط الأمامية مع حالة من الهدوء في الجبهة.

وأظهر الفيديو الجندي وهو في مترسه ويحاول تسلية نفسه وتلطيف الجو لدى أقرانه من خلال اللعب بأعصاب ميليشيات الحوثي.

وبحسب الفيديو فإن الجندي قام بوضع قبعة على جذع خشبي وقام بإظهاره من على شرفة المترس في الخطوط الأمامية.

ويظهر في الفيديو أن ميليشيا الحوثي قامت بقنص القبعة أكثر من مرة.

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