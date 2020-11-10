شكرا لبحثكم عن خبر محاولة تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي في الحديدة والقوات المشتركة تجبرها على الفرار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت القوات المشتركة، اليوم الاثنين، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في قطاع مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب تباب ومواقع قرب خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس من جهة مفرق العدين، وباءت بالفشل وخسائر بشرية.

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مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مركز مديرية حيس تصدت للمتسللين وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

ولفت إلى أن عناصر المليشيات التابعة لإيران كانت مرصودة بدقة منذ تحركها، الأمر الذي جعلها صيداً سهلاً لأبطال القوات المشتركة.

كما تم إخماد مصادر النيران التي شكلت غطاءً نارياً للمتسللين، وطالت في معظمها الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية للمدينة.