شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تضع ”الاباء” والتربويين في أكثر من عشر محافظات أمام ثلاثة خيارات صعبة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الاثنين، أن سلطات مليشيا الحوثي وضعوا أولياء أمور الطلاب والتربويين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها أمام ثلاثة خيارات صعبة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا وضعت الاباء في مواجهة مباشرة مع التربويين بشأن مصير الطلاب؛ فإما يدفعوا مبالغ شهرية للمدرسين المنقطعة مرتباتهم، أو يتركوا ابناؤهم فريسة للجهل والضياع.

واشارت المصادر الى أن المليشيا ترفض صرف مرتبات التربويين رغم رصدها في الموازنة وتفرض على الاباء تدريس أبناؤهم في مدارس حكومية مقابل مبالغ شهرية، في ظل انقطاع المرتبات والازمة الانسانية الاسوأ التي يعيشونها.

Advertisements

ولفتت المصادر الى أن المليشيا تكتفي بتعليم ابنائها في الجامعات والمدارس الخاصة والحكومية مقابل عدم الاكتراث بعامة الشعب، ليبقوا وقودا لمحارقها وحروبها العبثية، بعد أن يفترسهم الجهل.

ونوهت المصادر بأن المدارس الحكومية في معظم المناطق والقرى والمديريات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا يمولها الاهالي وأولياء أمور الطلاب، ما لم فالجبهات مصير أبناؤهم؛ في سلوك حوثي كهنوتي متواصل، يسعى الى الغاء مجانية التعليم الذي كفله الدستور والقانون.

وفي وقت سابق حولت المليشيا بمسمى "التعليم المجتمعي"، عدد من المدارس الحكومية الى خاصة بمبالغ تتراوح بين 50 الف ريال ومائة الف ريال لطلاب الاساسية والثانوية.