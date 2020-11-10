شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تضع ”الاباء” والتربويين في أكثر من عشر محافظات أمام ثلاثة خيارات صعبة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الاثنين، أن سلطات مليشيا الحوثي وضعوا أولياء أمور الطلاب والتربويين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها أمام ثلاثة خيارات صعبة.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا وضعت الاباء في مواجهة مباشرة مع التربويين بشأن مصير الطلاب؛ فإما يدفعوا مبالغ شهرية للمدرسين المنقطعة مرتباتهم، أو يتركوا ابناؤهم فريسة للجهل والضياع.
واشارت المصادر الى أن المليشيا ترفض صرف مرتبات التربويين رغم رصدها في الموازنة وتفرض على الاباء تدريس أبناؤهم في مدارس حكومية مقابل مبالغ شهرية، في ظل انقطاع المرتبات والازمة الانسانية الاسوأ التي يعيشونها.
ولفتت المصادر الى أن المليشيا تكتفي بتعليم ابنائها في الجامعات والمدارس الخاصة والحكومية مقابل عدم الاكتراث بعامة الشعب، ليبقوا وقودا لمحارقها وحروبها العبثية، بعد أن يفترسهم الجهل.
ونوهت المصادر بأن المدارس الحكومية في معظم المناطق والقرى والمديريات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا يمولها الاهالي وأولياء أمور الطلاب، ما لم فالجبهات مصير أبناؤهم؛ في سلوك حوثي كهنوتي متواصل، يسعى الى الغاء مجانية التعليم الذي كفله الدستور والقانون.
وفي وقت سابق حولت المليشيا بمسمى "التعليم المجتمعي"، عدد من المدارس الحكومية الى خاصة بمبالغ تتراوح بين 50 الف ريال ومائة الف ريال لطلاب الاساسية والثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تضع ”الاباء” والتربويين في أكثر من عشر محافظات أمام ثلاثة خيارات صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.