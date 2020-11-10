شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شابة يمنية على يد أحد ”رجال الدين” قبل أيام من زفافها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بوفاة شابة يمنية قبل أيام من زفافها على يد أحد "رجال الدين" الذي يعمل في إحدى مسالخ “التداوي بالقران والرقية الشرعية” بمحافظة إب.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الشابة فارقت الحياة، أمس في إحدى عيادات التداوي بالرقية الشرعية الواقعة بشارع تعز وسط المدينة، في حين كانت على موعد مع حفل الزفاف خلال الايام القليلة القادمة.

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وبينت المصادر بأن أحد المعالجين بالرقية أعطى الشابة، دواء يدعى (خلطة شعبية داخل علبة ماء) لعلاج ما أطلق عليه “السِّحر”، غير أنها فارقت الحياة بعد أن تجرعت تلك الخلطة الشعبية، التي تسببت لها بمضاعفات والتهابات وطفح جلدي في جسدها.

وفي وقت سابق، تسبب أحد من يدعون انهم يداوون بالقران في معبر بمحافظة ذمار بوفاة شابة بعد أن انهكها ضربا وركلا بحجة إخراج "المس" أو "الجني" كما يزعم وفقا لمصادر محلية.

وتوسعت دكاكين بيع الخرافة والنصب على المواطنين اليمنيين، و التي يملكها "مشعوذين ومتدينين"، يدّعون قدرتهم على علاج جميع الأمراض بالقرآن وطلاسم السحر بالقرآن والطب الشعبي لخداع الناس واستغلالهم وسرقة أموالهم، وشهدت إزدهارا ملفتا خلال السنوات الاخيرة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل غياب عيادات الطب النفسي وانعدام الأطباء النفسيين المؤهلين.