شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ماذا قال أحد شيوخ مأرب في رسالة مصورة لعبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بعث أحد شيوخ قبيلة الجدعان بمحافظة مأرب رسالة نارية لزعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي.

وتوعد الشيخ الطاعن في السن الحوثي بالصمود والقتال برجال يحبون الموت كما تحب عناصر المليشيا الحوثية الحياة.

وسخر الشيخ من ادعاء الحوثيين أنهم يقاتلون أمريكا بقوله إذا كنا نحن الأمريكيين الذين تقاتلونهم فأنت رأس أمريكا.

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وتحدى الشيخ زعيم الحوثيين أن يواجهه في البيضاء أو مأرب أو أي مكان ليعرف الجميع من الشجاع ومن الجبان.

وتداول الناشطون الفيديو مشيدين بشجاعة مأرب وأبناءها شبابا وشيوخا ، وهو مايعكس عدالة مايقاتلون لأجله في مواجهة المليشيا الحوثية التي تشن هجماتها لإسقاط المدينة التي استعصت عليهم.

ويشن الحوثيون زحوفات يومية على مواقع الجيش الوطني والقبائل في مأرب رغبة منهم في التقدم نحو المدينة والسيطرة عليها ، غير أن كل زحوفاتهم بائت بالفشل والانكسار.