شكرا لبحثكم عن خبر ”لملس” يوقف ثاني مدير عام لمرفق خدمي خلال زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة الى بريد المدينة للاطلاع على أوضاعه والوقوف المباشر على سير العمل فيه.

ووصل المحافظ مبنى الإدارة العامة للبريد في تمام الساعة التاسعة صباحا في ظل غياب المدير العام.

وبسبب تغيب الإدارة عن العمل وإهمالها الملحوظ وعدم الاهتمام بالنظافة وشكاوى المواطنين المراجعين للبريد الذي نتج عنه تعطيل معاملات المواطنين ومصالحهم وجه المحافظ بإيقاف مدير عام البريد عن العمل، كثاني مدير عام يتم ايقافه بفعل زيارة للمحافظ.

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وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنين في بريد خور مكسر الذين قدموا له عدد من الشكاوى حول المعاملة السيئة والمماطلة التي يتعرضون لها أثناء استلام رواتبهم.

وشدد المحافظ على تسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا أخذ شكاويهم بعين الاعتبار والعمل على معالجة وإصلاح أوضاع البريد.

وفي وقت سابق، أوقف لملس مدير مستشفى 22 مايو بالمدينة، كأول مدير عام بالمدينة.