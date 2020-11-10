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نداء عاجل لإنقاذ 40 هنديا محتجزا لدى مليشيا الحوثي كرهائن

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يزيد بن سلمان - شبوة - سعت المحكمة العليا للحصول على رد من الحكومة الهندية على نداء عاجل من إحدى سكان تيرونيلفيلي البالغة من العمر 33 عاماً، لإنقاذ زوجها والعاملين الهنود الآخرين "المحتجزين كرهائن" من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب ما افادته صحيفة "ذا هيندو" الهندية أمس الأحد.

وقالت إم. فيلماثي، وهي من ولاية تاميل نادو، إن المسؤولين لم يستجيبوا على الرغم من المناشدات المتكررة. وقالت إن واجب الحكومة تجاه مواطنيها يمتد إلى ما وراء أراضي الدولة لأولئك الذين يكافحون في الخارج من أجل عائلاتهم.

وذكرت الصحيفة، بإن جلسة برئاسة القاضي روهينتون ناريمان، استمعت إلى الطلب الذي قدمه المحامي البارز ناجاموثو والمدافعون للسيدة فيلماثي وأصدروا إشعارا للحكومة، حيث يجب على الحكومة الرد في غضون ثلاثة أسابيع.

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وبينت بأنه جاء في الإشعار أن حياة 40 هنديا "محتجزين كرهائن لدى المتمردين الحوثيين في اليمن"، بمن فيهم زوج السيدة فيلماثي، في خطر.

وأفاد الإشعار "بإن الهنود محتجزون في مرافق وبنية تحتية غير صحية بينما يقتربون من الموت".

وجاء في الإشعار: "إن الحكومة، بموجب المادة 35 من قانون إدارة الكوارث، لديها سلطة التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى الحكومات الأجنبية من أجل إنقاذ مواطنيها في الخارج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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