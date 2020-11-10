مصرع القيادي الحوثي المداني وإصابة قائد المنطقة الثانية في صفوف الميليشيا الحوثية ”أسماء”

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يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت المليشيا الحوثية ضربة موجعة في محافظة الجوف بمصرع وإصابة وأسر أبرز قادتها. فقد كشفت مصادر ميدانية عن مصرع القيادي الحوثي والذي يحمل رتبة عميد المدعو شرف حسين عبد الله المداني في جبهة عدوان مع العشرات من مسلحي المليشيا. وأفادت المصادر أيضا عن إصابة قائد المنطقة الثانية بصفوف مليشيا الحوثي أبو رفعة بإصابة خطيرة في جبهة عدوان بمحافظة الجوف. وفي مأرب أكدت المصادر أن المليشيا الحوثية انتحرت اليوم بالعشرات من مقاتليها في جبهة الجدعان وتمكن أبطال الجيش من أسر قائد المجاميع الحوثية في جبهة المخدرة بعد معارك عنيفة فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي

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