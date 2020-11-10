شكرا لبحثكم عن خبر فريق من البنك المركزي اليمني بصنعاء يوجه ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن أن فريق من البنك المركزي اليمني بصنعاء سيوجه ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي، بعد وصوله الى المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الفريق المكون من خمسة أشخاص بدأ معركة اقتصادية لرفع يد المليشيا عن البنوك وأموال المعارضين، باستحداث قطاع الرقابة على البنوك في المركز الرئيسي للبنك بعدن، ويضم ثلاث إدارات عامة.
واشارت المصادر الى أن الفريق بخبرته المتراكمة تمكن من إصدار ميزانية البنوك خلال ثلاثة اشهر من بدء تفعيل القطاع، في خطوة لاقت إشادة واسعة من قبل صندوق النقد الدولي، و أثارت سخط المليشيا الحوثية ضد البنك المركزي في عدن.
وبينت المصادر بأن البنك المركزي اليمني يعمل حاليا على رفع يد المليشيا عن البنوك واموال المعارضين للحوثيين التي تم تجميدها ومنع مصادرة أي أموال.
وكانت مصادر إعلامية، أفادت اليوم بتوقف نظام الربط بين البنوك التجارية و بعض شركات الصرافة في البنك المركزي بعدن، عن العمل بشكل مفاجئ.
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